Quase 30% dos deputados têm quotas em empresas

Há 62 parlamentares com participações sociais. Estão, ao todo, no capital de 122 firmas. PS e PSD dominam em números absolutos, IL em percentagem.

Há 62 deputados em Portugal que detêm quotas de empresas, o que corresponde a 27% do total de eleitos. Ao todo, estão presentes no capital de 122 firmas. Os registos de interesses dos parlamentares, consultados pelo JN, mostram que quem domina a contagem são os representantes de PS e de PSD, com 52 participações cada.

No entanto, é a bancada da Iniciativa Liberal (IL) que tem a maior percentagem de deputados com participação em empresas. Isso ocorre com três dos oito deputados liberais, ou seja, 37,5%. O Chega vem a seguir (quatro deputados em 12, ou 33,3%) e o PSD é terceiro (25 em 77, isto é, 32,5%). No PS, 28 dos 120 parlamentares têm participações (23,33%). As áreas em que os deputados mais fazem negócio são o imobiliário (17 casos ao todo) e o turismo/hotelaria (15).