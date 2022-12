Quase 30 estradas cortadas em Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre e Évora

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

Quase 30 estradas estão, esta tarde, cortadas ao trânsito nos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre e Évora devido ao mau tempo, segundo a última atualização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A última atualização feita na página da internet da ANEPC dá conta que estão cortadas ao trânsito um total de 29 estradas, sendo a maioria no distrito de Lisboa.

Segundo a ANEPC, no distrito de Lisboa estão cortadas ao trânsito a estrada nacional (EN) 8, entre Odivelas e Loures, a EN 250, na zona de Frielas, a EN 115, entre Rotunda Oliveiras e A das Lebres, a Autoestrada (A) 8, acesso a Loures, a EN 9, entre Ponte Rol e Torres Vedras, Calçada de Carriche, em Odivelas, a EN 247, na Foz Lizandro Ericeira, EN117, entre Queluz e Algés, IC 20 (Via Rápida da Caparica), IC 17, entre Algés e Sacavém, saída da A5 para IC 17, EN 249, entre a Abóboda e Sintra, acesso do IC16 para a CRIL, na zona da Pontinha, e acesso IC19 para a Buraca.

A EN 248, entre Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa está também cortada.

No distrito de Setúbal, mantêm-se cortadas o acesso N6-3 Auto da Boa Viagem, N6 Auto da Boa Viagem e o IP7 para a Ponte 25 de Abril (sentido Norte-Sul).

Em Portalegre, está cortado o IP2 entre Monforte/Portalegre, a EN 244, em Avis 9, a EN 246, em Arronches, e a EN 245, na Ponte Fronteira, bem com a EN 371, em Campo Maior, e EN 373, na mesma localidade.

Em Évora são a EN2, em Mora, e a EN 251, entre Monte da Barca e Mora, que estão cortadas.

No distrito de Santarém, permanecem interditas ao trânsito a EN119, em Coruche, a EN 365, entre Vale de Figueira e Pombalinho e a EN 118, que está cortada em Concavada (Abrantes), Santa Margarida (Constância) e em Benavente.

A ANEPC indica também quais as vias intransitáveis na cidade de Lisboa, que são os túneis Campo Pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Radial de Benfica, Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, vários locais de Alcântara, acesso Eixo Norte Sul na radial de Benfica, Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Santo Contestável, Av. 24 de Julho, Av. Índia e Estrada de Chelas.

Segundo a Proteção Civil, a linha ferroviária de Cascais está cortada à circulação entre Cais Sodré e Oeiras e a linha Leste entre Portalegre e Elvas.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco "muito significativo" de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.