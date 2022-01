Quase 40% das crianças vacinadas têm 10 e 11 anos

Enzo Santos Hoje às 21:15 Facebook

Em menos de um mês, foram vacinadas em Portugal 300 951 menores de 12 anos. Do universo total de crianças vacinadas até à data, 38% têm 10 e 11 anos, o equivalente a 115 604. Recorde-se que o processo de vacinação dos mais novos arrancou no dia 18 de dezembro do ano passado.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, a que o JN teve acesso, o grupo de crianças dos 6 e 7 anos representam, respetivamente, 11,5% e 12,2% das cerca de 300 mil crianças vacinadas: foram vacinadas 34 765 crianças com 6 anos e 36 839 com 7. As crianças de 8 e 9 anos representam 13,3% e 15,8% do universo das crianças vacinadas, o correspondente a 39 906 e 47 625, respetivamente.

As crianças de 5 anos, o último grupo etário a começar a ser vacinado, representam a menor fatia do universo de crianças vacinadas, com apenas 8,7% (26 212).

Recorde-se que, nos primeiros dias do processo vacinação, a 18 e 19 de dezembro do ano passado, foram vacinadas as crianças com idades compreendidas entre os 9 e 11 anos. Entre 6 e 9 de Janeiro deste ano, foram vacinadas as crianças com idades entre os 7 e 9 anos. A primeira dose das crianças dos 6 e 7 anos começou a ser dada nos dias 15 e 16 de janeiro. Os dia 22 e 23 de janeiro ficaram reservados para a vacinação das crianças com 5 anos.

As crianças com comorbilidades tiveram prioridade no processo de vacinação, independentemente da idade, desde que tivessem prescrição médica.