Quase 40% dos alunos são abrangidos pela Ação Social Escolar

Número de beneficiários sobe desde 2020. Diretores temem que crise agrave casos de carência e pedem reforço dos apoios.

O número de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE) está a aumentar desde 2020, mas é ligeiramente menor do que em 2017. De acordo com dados enviados ao JN pelo Ministério da Educação (ME), no ano letivo passado, a percentagem de beneficiários era de 37,4%: 370 035 alunos abrangidos num universo de 990 772. Diretores e autarquias receiam que o número continue a subir face ao agravamento da crise económica

"Infelizmente, a tendência vai ser de subida. Claramente", alerta o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Nas escolas, garante Filinto Lima, já são evidentes os sinais de empobrecimento decorrentes da crise inflacionista. Há agrupamentos que continuam, por isso, a fazer recolha de alimentos para distribuir em cabazes.