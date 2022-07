Quase 40 mil pessoas à espera de apoios do Estado para climatizar a casa

Programa estatal que apoia a instalação de painéis solares, bombas de calor e janelas fechou no início de maio. PRR ainda tem 39 milhões, mas não há data para abrir nova fase.

Mais de 37 mil proprietários ainda aguardam pela validação das candidaturas à segunda fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, que encerrou no passado dia 2 de maio e bateu recordes de procura ao somar mais de 106 mil candidatos em busca de ajuda financeira do Estado para baixar a conta de energia e melhorar a eficiência energética e ambiental das suas casas. O Plano de Recuperação e Resiliência reserva, ainda, 39 milhões de euros para gastar em incentivos financeiros à substituição de janelas e de telhados e à instalação de equipamentos, como painéis solares e bombas de calor, mas o Ministério do Ambiente está a reavaliar o programa e não há data para o lançamento de uma nova fase.