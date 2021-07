Quase 50% da população portuguesa com vacinação completa

Ana Gaspar Hoje às 19:03 Facebook

Quase metade da população portuguesa (47%) já está completamente vacinada contra a covid-19. Com a primeira inoculação tomada a percentagem atingiu os 64%.

Até dia 18 de julho havia 4 860 822 pessoas em Portugal com a vacinação contra a covid-19 terminada, o que corresponde a quase metade (47%) da população.

O número consta do mais recente Relatório de Vacinação, da Direção-Geral da Saúde, emitido esta quarta-feira à tarde. Neste grupo englobam-se as pessoas com as duas doses das vacinas (nos casos em que a inoculação é de duas tomas), a vacina da Janssen (de toma única) e aqueles que já tiveram covid-19 há mais de seis meses e também só receberam uma dose.

Com a vacinação iniciada, ou seja com uma toma no caso em que são duas, eram na mesma altura 6 581 332, que corresponde a 64% dos cidadãos