Quase 58% dos comboios suprimidos até às 8 horas no último dia da greve

A CP - Comboios de Portugal suprimiu 145 dos 251 comboios programados para entre as 0 e as 8 horas de hoje, no quarto e último dia de greve dos trabalhadores da transportadora e da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com um balanço feito pela CP à Lusa hoje de manhã, dos 251 comboios programados durante esse período, foram realizados 106 e suprimidos 145 (57,8%).

Estavam planeados 72 comboios regionais e inter-regionais, tendo sido suprimidos 39 e realizados 33. Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 115, foram suprimidos 76 e efetuados 39. Nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 52, foram realizados 29 e suprimidos 23. No que diz respeito aos comboios de longo curso, estavam previstos 12, foram suprimidos sete e realizados cinco.

A CP já tinha alertado na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 0 horas de segunda-feira e as 23.59 de hoje, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).

A greve foi convocada por vários sindicatos do setor. Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP..