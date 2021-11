Quase 600 internados com covid-19 em Portugal

O país registou, nas últimas 24 horas, 2499 casos de covid e 11 mortes associadas à doença. Há 597 hospitalizados, número que não era tão alto desde 9 de setembro.

Há mais 1016 novos casos face ao domingo anterior

O agravamento da situação epidemiológica no país reflete-se, este domingo, não só no elevado número de novas infeções mas também nas hospitalizações.

Num dia em que, habitualmente, os casos tendem a baixar - por haver menos testagem ao fim de semana - há registo de 2499 positivos, mais 166 do que no anterior balanço. De sublinhar também que, comparativamente ao domingo passado, 14 de novembro (altura em que foram contabilizados 1483), há mais 1016 casos positivos.

Há dois meses e meio que não havia tantos internados com SARS-CoV-2 em Portugal. O boletim epidemiológico de hoje dá conta de mais 53 infetados a precisar de assistência hospitalar, num total de 597, número que não era tão elevado desde o dia 9 de setembro.

Em Unidades de Cuidados Intensivos estão, agora, 89 pacientes, mais um face ao boletim anterior.

Desde o início da pandemia morreram 18.321 pessoas, 1.122.283 contraíram a doença e 1.059.002 recuperaram, 541 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para um total de 44.960: mais 1947 do que ontem.

Uma vez mais, é a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) a contabilizar a maior parte dos infetados, 873, seguindo-se o Norte, com 641, o Centro com 593, o Algarve com 217, o Alentejo com 70, a Madeira com 72 e os Açores com 33.

Das onze vítimas mortais, quatro foram reportadas em LVT, havendo ainda três no Centro, duas no Alentejo, uma nos Açores e outra na Madeira. Em termos de faixas etárias, são sete octogenários, uma pessoa na casa dos 70 anos, duas na dos 60 e outra na dos 50.