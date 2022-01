Quase 63 mil cirurgias feitas com incentivos às equipas médicas

Inês Schreck Hoje às 17:15 Facebook

Os incentivos pagos aos profissionais de saúde para trabalharem fora de horas e aos fins de semana permitiram a realização de 62.964 cirurgias programadas até novembro. No ano passado, o Governo pagou mais 280 milhões de euros aos hospitais do que em 2020, para ajudar a recuperar a atividade assistencial atrasada por causa da pandemia.

Este regime excecional de incentivos para consultas e cirurgias, que já foi prolongado para 2022, visa melhorar a resposta assistencial aos doentes. O diploma que o regula prevê o pagamento às equipas médicas das cirurgias realizadas em produção adicional (fora do horário normal de trabalho, por exemplo à noite, fins de semana e feriados) até um limite de 75% do seu valor.

De acordo com informação enviada esta quarta-feira ao Jornal de Notícias pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no âmbito deste regime excecional de incentivos à recuperação da atividade assistencial não realizada, por força da situação epidemiológica, foram realizadas um total de 62.964 cirurgias programadas (dados provisórios acumulados até novembro).