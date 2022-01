Quase 69 mil já se inscreveram para voto antecipado em mobilidade

Carla Soares Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente no dia 23, em regime de mobilidade, chegou às 19 horas deste domingo às 68.904 pessoas, mais do dobro do que nas presidenciais de 2021, na mesma janela temporal, segundo informação ao JN do Ministério da Administração Interna. Este é apenas o primeiro dia, pois as inscrições continuam até quinta-feira.

De acordo com os dados registados pela Administração Eleitoral (AE) da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna para votar em mobilidade no dia 23 de janeiro, até às 19 horas do primeiro dia de inscrições para o voto antecipado em mobilidade nas eleições presidenciais de 2021 tinham-se inscrito 33.883 cidadãos eleitores. Ou seja, menos de metade.

A inscrição para o voto antecipado em mobilidade decorre até quinta-feira, 20 de janeiro (www.votoantecipado.mai.gov.pt).

O número de inscrições para o voto antecipado em mobilidade a 23 de janeiro era de 19.287 às 12 horas deste domingo (10.382 inscrições até à mesma hora nas presidenciais).

Na informação enviada ao JN, o MAI destaca que o voto antecipado em mobilidade é uma das várias modalidades que os cidadãos têm para exercer o seu direito de votar antes do dia da eleição, coexistindo com o voto antecipado para doentes internados, cidadãos presos e em lares, assim como, em contexto de pandemia, um regime excecional para os cidadãos em confinamento decretado pelas autoridades de saúde.

Reforço de secções e 750 inscritos em cada

O Ministério nota ainda que, pela necessidade de garantir a segurança sanitária do processo eleitoral no dia 30 de janeiro, a AE tomou várias medidas e que acompanham a redução do número de eleitores inscritos por cada secção de voto para 750, limite a partir do qual há desdobramento de mesas.

PUB

Serão constituídas 16.427 secções de voto, das quais 2.606 no dia 23 para o voto antecipado em mobilidade - quase quatro vezes mais que as 675 das eleições presidenciais de 2021 - e 13.821 no dia 30.

Do mesmo modo, destaca 82.135 membros de mesa, apoiados por mais de 15 mil funcionários das câmaras e juntas.

Para apoio às modalidades de voto antecipado em mobilidade, em confinamento e em lares também serão envolvidas diretamente vários milhares de militares da GNR e polícias da PSP que, nas respetivas áreas de competência territorial dos 308 concelhos, irão recolher os envelopes (nos dias 24, 25 e 26) e entregá-los à guarda do tribunal para depois, no dia 29, os levarem para as juntas.

Voto antecipado em mobilidade

O MAI sublinha que as mesas de voto antecipado podem ser desdobradas quando se inscrevam um número de eleitores "sensivelmente superior a 500 por cada uma das mesas de voto existentes num determinado local de votação". E, caso um cidadão esteja inscrito no voto antecipado e não o exerça, poderá votar no dia 30 de janeiro".

Voto antecipado em confinamento obrigatório

"O pedido de inscrição é feito em www.votoantecipado.mai.gov.pt entre os dias 20 e 23 de janeiro, mas a medida de confinamento obrigatório deve ter sido decretada pelas autoridades de saúde até ao dia 22 de janeiro", prossegue o MAI no comunicado.

As equipas para recolha dos votos no domicílio são constituídas por representantes dos presidentes da Câmara de cada município, podendo ser acompanhadas por delegados das candidaturas.

Recolha nos dias 25 e 26

Entre os dias 25 e 26 de janeiro, as equipas deslocam-se à morada que o eleitor indicou na inscrição, que deve coincidir com o domicílio registado no sistema de registo dos doentes com covid-19 gerido pela Direção-Geral da Saúde.

Doentes internados e presos

No voto antecipado para eleitores internados ou presos, cuja inscrição terminou no passado dia 10 de janeiro e votam entre 17 e 20 de janeiro, inscreveram-se 3.394 eleitores: 400 doentes e 2.994 presos.

Eleitores inscritos no estrangeiro

Entretanto, o número de eleitores recenseados no estrangeiro é de 1.521.926, dos quais 2.876 optaram por votar presencialmente, conforme o JN já noticiou.

De resto, o MAI nota ainda que a AE tem estado a remeter aos 308 municípios todo o material de apoio às mesas de voto no dia de voto antecipado em mobilidade (23 de janeiro) e do dia da eleição (30 de janeiro).

O número estimado de mesas de voto antecipado em mobilidade para dia 23 é de 2.606 e o número estimado de secções de voto a constituir no dia da eleição (30/1) chega a 13.821.

No total, serão mais de 103,7 toneladas de material distribuído pela AE a todos os municípios, nomeadamente máscaras, luvas, viseiras e álcool gel.

Dúvidas sobre recenseamento

Por último, o Governo aproveita para destacar que , caso o cidadão não saiba onde está recenseado, pode obter essa informação através do site www.recenseamento.mai.gov.pt, ou através de um SMS gratuito para 3838, com a mensagem «RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd».