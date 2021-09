Quase 800 acidentes com motos-quatro em menos de três anos

Sandra Freitas Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre janeiro de 2019 e o mês passado houve 21 mortos. Agosto é o mês com mais ocorrências envolvendo quadriciclos. Incumprimento das regras e sobrelotação são das principais causas.

Entre janeiro de 2019 e o final de agosto deste ano, os quadriciclos, em que se incluem as motos-quatro, provocaram, pelo menos, 784 acidentes com vítimas, entre as quais 21 mortos. Agosto é o mês com mais ocorrências, por a moto-quatro "ser um veículo de utilização mais sazonal e mais dedicado ao lazer", de acordo com a GNR. Já quem é aficionado destes pesados de quatro rodas, como Arnaldo Martins, acrescenta a chegada dos emigrantes "sem experiência" como justificação para o aumento da sinistralidade.

Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) disponibilizados ao JN, em 2019, houve 347 acidentes, que resultaram na morte de 12 pessoas. Entretanto, a pandemia aligeirou o número de ocorrências e, no ano passado, os quadriciclos foram responsáveis por 288 acidentes com cinco mortes. As estatísticas provisórias deste ano, entre janeiro e junho, contabilizam 97 sinistros com duas vítimas mortais. A estes números há a acrescentar as ocorrências registadas pela GNR, em julho e agosto, e que apontam para mais 22 acidentes com dois mortos. Assim, entre o início de 2019 e o último mês, há um total de 784 acidentes e 21 óbitos, assim como mais de 900 pessoas feridas, entre situações graves e leves.