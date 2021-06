Quase 900 novos casos no 13.º dia sem mortes por covid

Tiago Rodrigues Hoje às 16:09 Facebook

Portugal regista esta quarta-feira mais 890 casos, no 13.º dia sem mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia. O número de internados sobe pelo terceiro dia consecutivo.

Desde o início da pandemia no país, em março de 2020, já morreram 17037 pessoas com a doença e 854 522 ficaram infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, foram registados, nas últimas 24 horas, 890 novos casos em Portugal, mais de metade dos quais em Lisboa e Vale do Tejo, com 591 (66,4%). O Norte notificou 140 novas infeções, seguido pela região do Centro, com 61, do Alentejo, com 41, do Algarve, com 27, dos Açores, com 25, e da Madeira, com cinco.

Não há qualquer vítima mortal a lamentar, o que acontece pela 13.ª vez no país desde o início da pandemia.

Já o número de internados continua a subir pelo terceiro dia consecutivo: há mais 11 doentes em enfermaria (307 no total) e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (70).

Há mais 365 casos ativos no país, num total de 23996, e mais 386 contactos em vigilância, que são agora 27078 ao todo. Nas últimas 24 horas, mais 525 pessoas recuperaram da doença, aumentando para 813 489 o total desde o início da pandemia.

R(t) baixa mas incidência sobe

Quanto ao R(t), baixou de 1,07 para 1,05 a nível nacional (1,08 para 1,07 só no continente), em relação aos dados de segunda-feira. Por outro lado, a taxa de incidência aumentou de 72,2 para 74,8 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional (70,6 para 73,6 só no continente).