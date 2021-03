Quase 943 mil portugueses (9%) receberam uma dose da vacina contra a covid

Mariana Albuquerque Hoje às 20:07, atualizado às 20:37 Facebook

Numa semana, mais 79.357 cidadãos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Portugal, num total de 942.825, o que equivale a 9% da população. Região Norte foi a que mais vacinou. O Alentejo é o que tem melhores indicadores.

Com a vacinação completa há 471.204 pessoas, o que corresponde a 107.681 doses aplicadas desde o último relatório de vacinação.

Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram, assim, que 9% da população portuguesa já recebeu uma inoculação, sendo que 4% tem a vacinação completa. A esmagadora maioria das pessoas ainda não iniciou o processo de imunização.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a mais vacinada nos dois casos, num total de 415.341 pessoas (61%) com uma toma e 205. 399 (30%) com as duas necessárias à imunização.

Ainda no que diz respeito à primeira dose, destaque para o grupo dos 50 aos 64, com 10% dos cidadãos (211.588) vacinados e dos 25 aos 49, com 6% (200.568). Esta última faixa etária é ainda a segunda com mais pessoas totalmente vacinadas, num total de 132.387 (4%).

Até aos 17 anos há 243 vacinados, dos quais 183 já têm a vacinação completa.

Até agora, Portugal recebeu um total de 1.713.540 doses de vacinas contra a covid-19 e foram administradas 1.462.079.

Norte é a região mais vacinada, com mais de 68 mil doses na última semana

Foi no Norte que se vacinou mais na última semana: 68.257 doses (num total de 449.858). Nesta região, 8% da população recebeu uma dose e 4% as duas.

Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 53.221 inoculações (440.279), com 8% da população residente com a primeira dose e 4% com a vacinação completa.

Segue-se o Centro, com mais 39.894 vacinas administradas (310.964 no total), sendo que 13% da população tem uma dose e 7% as duas necessárias.

No Alentejo há, neste momento, 97.249 pessoas vacinadas (14% com uma toma e 7% com duas) e no Algarve 51.051: 8% com uma dose e 3% com a imunização completa.

Por fim, nos Açores foram administradas mais 3267 doses (22.221 no total) e na Madeira 5449 (40.582 ao todo).