Quase dois mil doentes das urgências internados em casa

De janeiro a novembro, cerca de oito mil pessoas foram hospitalizadas no domicílio, mais 19% do que em igual período de 2021. Aposta dos hospitais na telemedicina impulsiona expansão.

Entre janeiro e novembro deste ano, 8069 doentes foram internados em casa, dos quais 1922 (24%) referenciados diretamente das salas de observação das urgências dos hospitais para o domicílio. Sem pressionar o internamento, reduzindo o risco de infeção e de morte e com menos custos para o SNS.

Há 33 hospitais e centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com programas de hospitalização domiciliária (HD) a funcionar, num total de 338 camas, mais 23 do que no ano passado. Entre janeiro e novembro último, a maioria dos doentes foi referenciada para casa quando estava nas enfermarias (4766) e em observação nas urgências (1922). As equipas avaliam estes doentes e se reunirem os requisitos para HD, não passam sequer pelo internamento, cumprindo todo o tempo de tratamento em casa, explica Delfim Rodrigues, coordenador do Plano Nacional de Hospitalização Domiciliária. Há ainda doentes internados em casa a partir da consulta externa (775) e do hospital de dia (61). E outros 545 que tiveram admissão direta.