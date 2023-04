Quase dois terços dos alunos já estudam em semestres

Alexandra Inácio Hoje às 08:09 Facebook

Modelo de organização por semestres envolve mais de 700 mil alunos de 293 agrupamentos. Ministro confia decisão às escolas e não generaliza este calendário por portaria.

São já mais os alunos que têm dois semestres de aulas do que três períodos. De acordo com dados enviados ao JN pelo Ministério da Educação, este ano letivo, são 718 095 alunos do Pré-Escolar ao 12. o ano, de 293 agrupamentos e secundárias não agrupadas, o que equivale a 64%. Em 106 concelhos, todos os estabelecimentos funcionam neste regime. No ano passado, eram 630 804 alunos e há dois anos cerca de 330 mil. Também regressam hoje à escola.

Apesar de serem cada vez mais os diretores e concelhos que se rendem a esta organização do calendário, o ministro da Educação garante que a mudança não vai ser generalizada por imposição legal. "A legislação em vigor já permite que todas as escolas possam recorrer a esta forma de organização, no exercício da sua autonomia. Corresponde a uma confiança na capacidade pedagógica das escolas, pelo que impor a quem não quer ou proibir quem quer seria a pior medida possível", defendeu João Costa, em resposta enviada por escrito ao JN.