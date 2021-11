Segundo dia acima dos 2300 novos casos de covid-19

Rita Salcedas Hoje às 15:01 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2398 casos e 12 mortes de covid-19. É o segundo dia seguido em que o país ultrapassa a barreira dos 2300 contágios.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira contabiliza mais 2398 doentes com covid-19, o que eleva para 1 115 080 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Este é o segundo dia consecutivo em que o país conta com mais de 2300 novos contágios, depois de, na quarta-feira, terem sido registadas 2527 infeções.

O balanço reflete assim uma ligeira diminuição do número de casos registados ontem, mas, por outro lado, um aumento face à quinta-feira passada, dia em que houve 1477 casos. O boletim aponta ainda para mais 1051 recuperados, havendo hoje 41 135 casos ativos (mais 1335 do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que soma mais novos casos de infeção (773), seguindo-se o Norte, com 682. No Centro, há mais 521 contágios, no Alentejo 98 e no Algarve 228. Nos Açores, há mais 30 infetados e na Madeira 66.

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal 12 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: duas no Norte, três no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, e quatro no Algarve. O balanço é superior tanto ao de ontem como ao da quinta-feira passada, dias em que foram lamentadas nove mortes.

O número de internados em enfermariatambém sobe, ainda que ligeiramente: há mais nove doentes nos hospitais (523 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 72 pacientes (menos três do que ontem).