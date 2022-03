Quase mais quatro mil casos de covid-19 do que há uma semana

R. S. Hoje às 14:07 Facebook

Portugal registou, este sábado, mais 13.696 casos de covid-19 e 20 mortes associadas à doença. O número de internados continua em queda.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado reporta mais 13.696 infetados face a sexta-feira, o que eleva para 3 322 134 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença mais de 15 mil pessoas, havendo, ao todo, mais de 479 mil doentes com o vírus ativo, menos cerca de dois mil do que ontem.

O número de casos representa uma muito ligeira diminuição do número de casos em comparação com o relatório de sexta-feira, quando foram contabilizados 13 747 contágios. No entanto, há um aumento de 3896 infeções face ao sábado passado, quando foram reportadas 9851.

A maioria dos contágios está hoje concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 5452 infeções (39,8% do total de casos). No continente, segue-se o Centro, com 2902, o Norte, com 2231, o Alentejo, com 1040, e o Algarve, com 804. Na Madeira, há mais 750 casos e nos Açores 517.

Num dia em que as autoridades de saúde lamentam mais 20 óbitos associados à covid-19 - cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, quatro no Centro, quatro no Alentejo, dois no Algarve e um nos Açores -, aumentando para 21 182 o número total de mortes, o relatório da DGS volta a refletir uma menor sobrecarga nos hospitais.

Há hoje menos 78 doentes internados (1189 ao todo), com menos uma cama ocupada em unidades de cuidados intensivos (85, no total).