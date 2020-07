Quase metade das distritais do PS forçadas a mudar de rosto

Hermana Cruz Hoje às 16:25 Facebook

Eleições ao rubro em federações como as do Porto, Braga e Coimbra. Autarca de Valongo acusa líder de agir como o "dono disto tudo". Pizarro desmente.

São oito em 19 as federações socialistas com renovação forçada, devido à limitação de mandatos. Em outras tantas, como no Porto, há duelos aguerridos, com o autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro, a tentar derrubar Manuel Pizarro, que acusa de se impor como "dono disto tudo" e pretende afastar da corrida contra Rui Moreira. O eurodeputado não antecipa se entra, pela terceira vez, nas autárquicas. Só promete que o PS/Porto terá "um grande candidato".

As eleições para as federações socialistas arrancam esta sexta-feira mas os maiores combates, como nas estruturas do Porto, Braga e Coimbra, realizam-se sábado "É fundamental ter uma liderança com os dois pés no distrito", ataca José Manuel Ribeiro. Para Manuel Pizarro, "é muito útil para a Federação" ser liderada por alguém que está em Bruxelas. "Não tenho ideia de uma liderança unipessoal", acrescenta.