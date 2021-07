Quase metade dos infetados mantém algum sintoma após três meses

Joana Amorim Hoje às 07:10 Facebook

Estudo avaliou persistência de sintomatologia em doentes diagnosticados no Hospital de São João nas 1.º e 2.º vagas. Fadiga, distúrbios do sono e estados depressivos são os mais relatados.

Três meses após diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2 sintomática, 40% dos doentes mantinham ainda algum sintoma. Com maior persistência nas mulheres e nas faixas etárias acima dos 30 anos. Fadiga, distúrbios do sono e sintomas depressivos, moderados a graves, são as queixas mais relatadas.

Os dados são revelados ao JN por Margarida Tavares, infecciologista do Hospital de São João e coordenadora do estudo que está a avaliar a condição pós-coronavírus (ou covid longa) nos pacientes diagnosticados naquela unidade hospitalar do Porto. Estudo este que contempla agora na sua amostra pacientes da segunda vaga.