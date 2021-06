Quase metade dos portugueses não tem sequer o Secundário

Hermana Cruz Hoje às 07:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Homens com o Ensino Superior ganham mais 38% do que mulheres com a mesma qualificação, diz relatório sobre "Estado da Nação".

Quase metade dos portugueses não conseguiu concluir o Secundário e entre os que têm Ensino Superior existe uma grande disparidade salarial entre homens e mulheres. É que, os homens com formação superior ganham, em média, mais 38% do que as mulheres, isto apesar de até serem mais qualificadas. Essas são algumas das conclusões de um relatório sobre o "Estado da Nação", a apresentar esta quarta-feira, numa sessão com o presidente da República.

"Muitas dessas questões já eram conhecidas. Por exemplo, já se falava nas diferenças salariais entre homens e mulheres mas não conseguíamos quantificar. Agora, há dados científicos a falar. E são transversais à generalidade das profissões", vinca Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves, responsável pelo relatório sobre o "Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal".