Quase metade dos presidentes de câmara tem de mudar em 2025

Um ano após as autárquicas, os partidos já preparam terreno para as eleições de 2025, que serão uma prova de fogo para as lideranças e para os eleitos, uma vez que a limitação de mandatos mudará cerca de metade dos presidentes de câmara. Dos 308 presidentes, cerca de 43% terão de sair, o que constitui um risco, mas também uma oportunidade de mudança. Incluem 47 dos 114 eleitos pelo PSD, e 64 dos 148 do PS que, segundo as contas do partido, estão no terceiro e último mandato.

Mais de duas centenas de eleitos para os órgãos locais a 26 de setembro de 2021 já não estão em funções.

comunicadas ao Mai

Segundo adiantou ao JN o Ministério da Administração Interna (MAI), as câmaras, a quem cabe comunicar a substituição de eleitos locais, já informaram a Administração Eleitoral da Secretaria Geral do MAI que houve 240 substituições no total de autarcas eleitos em 2021. A Administração Eleitoral desconhece os motivos, por não ter acesso a essa informação.