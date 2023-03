Quase mil pessoas nomeadas num ano para os gabinetes do Governo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:38 Facebook

Governo é mais curto que o anterior: nomeou até agora menos 78 pessoas e gasta cerca de 41 milhões por ano em salários de funcionários. Não foram divulgados nomes de últimas nomeações.

O Governo, que o primeiro-ministro prometeu que seria "mais curto e enxuto" do que o anterior, tem uma máquina de, pelo menos, 976 funcionários nos seus gabinetes. O número representa uma despesa a rondar os 2,94 milhões de euros por mês em salários brutos, repartidos pelos 19 ministérios. Por ano, o total supera os 41 milhões, ou seja, cerca de 164 milhões ao longo da legislatura. Embora, por enquanto, os números estejam abaixo dos do Executivo anterior, ainda irão subir, uma vez que falta publicar os dados de cinco gabinetes no site do Governo.

Segundo uma recolha feita pelo JN em 2020, seis meses após a posse do Executivo anterior, este tinha 1054 funcionários nos gabinetes. Os atuais 976 - em funções um ano após a posse - representam uma redução de 78 pessoas (7,4%) a trabalhar com os governantes.