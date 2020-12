Legionela. "Quase morri, não vou deixar passar em branco"

Ana Trocado Marques Hoje às 07:51, atualizado às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Mendanha foi um dos 88 infetados com legionela. Era desportista e ficou a depender de bombas de oxigénio. Vai levar caso a tribunal.

Sabe o que é querer respirar e não conseguir?", atira, olhando as três bombas, agora "fiéis companheiras" de todas as horas. Jogava futebol, praticava defesa pessoal, caminhava, fazia pesca desportiva. Agora, subir dois andares já "obriga" a bomba e até bocejar "é impossível". Luís Mendanha foi um dos 88 infetados do surto de legionela, que afetou Matosinhos, Vila do Conde e a Póvoa de Varzim. Esteve "mais para lá do que para cá". Passou o susto, ficaram as mazelas. No que dele depender, "a culpa não há de morrer solteira".