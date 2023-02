"Quase nenhum aluno terá aulas" com a greve desta quarta-feira no Porto

Muitos alunos do distrito do Porto poderão ter furos ou mesmo nenhuma aula durante esta quarta-feira. A greve distrital dos professores cumpre-se no Porto. É o último distrito em protesto e os sindicatos acreditam numa "adesão muito grande" à paralisação, em linha com o que se verificou noutros territórios.

Admitem que "quase nenhum aluno terá aulas" e que possa haver docentes de outras zonas do país, nomeadamente da região Norte, a marcar presença na concentração convocada para a Avenida dos Aliados. Ontem, as vozes de contestação de quem dedica a vida a ensinar fizeram-se ouvir em Viseu. A adesão rondou os 98%. Após as greves por distrito, segue-se uma manifestação nacional no sábado em Lisboa.

"Quase nenhum aluno terá aulas. Penso que será isso que vai acontecer. Não quer dizer que, aqui ou acolá, não haja um professor [nas escolas]. Diria que vão ser as raras exceções", estimou, ontem, o secretário-geral da Fenprof, acreditando que a adesão à greve no distrito do Porto estará em linha com "o que têm sido as greves" noutros distritos, onde se têm registado "adesões superiores a 90%".