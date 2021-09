Quase oito milhões de portugueses totalmente vacinados

Alexandra Figueira Hoje às 18:53 Facebook

Até domingo passado, 78% das pessoas a viver em Portugal já tinha a vacinação completa contra a covid-19. De acordo com o relatório semanal de vacinação, estavam inoculadas com as duas doses 7 941 747 pessoas. É possível que, neste final de terça-feira, a fasquia dos oito milhões já tenha sido ultrapassada.

A taxa de cobertura entre as pessoas mais vulneráveis a morte ou doença grave por covid-19 aproxima-se dos 100%. No dia 5 de setembro, 99% das pessoas com mais de 65 anos já tinha o esquema vacinal completo. O mesmo sucedia a 97% dos portugueses acima dos 50 anos. Entre os adultos (dos 24 aos 49), 85% já receberam a segunda dose do fármaco (ou a dose única, no caso da vacina da Janssen).

Descendo até aos jovens (18 aos 24 anos), 86% têm a primeira dose e 64% terminaram o ciclo. Nos adolescentes (12 a 17 anos), cuja vacinação só começou a 21 agosto, a primeira dose já chegou a 81%, reflexo da adesão massiva à campanha. O intervalo de tempo necessário para que recebam a segunda dose leva a que apenas 25% já tenham o esquema completo. Recorde-se que o objetivo do Governo é ter os adolescentes vacinados até 19 de setembro, o último dia previsto para o início do ano letivo nas escolas públicas.

Portugal tem stock de três milhões de vacinas

Até ao passado domingo, Portugal tinha recebido mais de 18 milhões de doses e distribuído 15 milhões, excluindo as que foram doadas ou vendidas a outros países., ou seja, existem ainda um stock de três milhões para distribuir pelos centros de vacinação e, quando encerrarem, pelos centros de saúde.

O Norte e o Centro vão mais avançados na campanha - 78% dos habitantes estão totalmente vacinados. Alentejo e Madeira estão quase ao mesmo nível, com uma taxa de 77%. Nos Açores, a percentagem desde para 75. As regiões mais atrasadas na inoculação da população são Lisboa (72%) e Alentejo (70%).