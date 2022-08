Mais de 10% dos inscritos faltaram à segunda fase de exames do Secundário

Quase sete mil alunos (6709) do ensino Secundário, mais de 10% das inscrições, faltaram aos exames da segunda fase. As pautas são afixadas esta sexta-feira.

As provas da segunda fase realizaram-se entre 21 e 27 de julho. De acordo com as estatísticas do Júri Nacional de Exames, os 24 exames registaram um total de 61331 inscrições, 54622 presenças e 6709 faltas (cerca de 10,9% das inscrições). Em três exames houve mais de mil faltas: a Biologia e Geologia, estavam inscritos 12361 e faltaram 1486 alunos; a Matemática A, faltaram 1401 dos 13070 inscritos e a Português, não compareceram 1081 dos 11975.

Recorde-se que à semelhança dos últimos anos, os alunos que realizaram as provas na segunda fase por estarem infetados com covid-19 ou em isolamento durante a primeira época podem ainda concorrer à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. O prazo para as candidaturas termina a 8 de agosto e as colocações serão divulgadas a 12 de setembro. Até ontem já se tinham candidatado 47485 estudantes, mais 1479 do que em igual fase do concurso no ano passado.

Os que faltaram nesta fase por terem estado infetados ou tenham uma declaração médica podem ainda fazer provas na época especial de exames que se realiza entre 10 e 19 de agosto.

A época especial de exames realiza-se até à terceira semana de agosto para casos excecionais como atletas de alta competição, grávidas, mães ou pais estudantes ou militares, a que se podem juntar casos de doença.