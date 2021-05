Quase três mil alunos aprendem em inglês e português em escolas públicas

Alexandra Inácio Hoje às 07:28 Facebook

Este ano letivo, 28 agrupamentos aplicam este programa. Meta dos 5% da rede pública em 2020 não foi conseguida. Governo prolonga objetivo até 2022.

Vinte e o agrupamentos da rede pública têm turmas do Pré-Escolar ao 9.º ano em ensino bilingue (português e inglês). A meta para se atingir 5% dos agrupamentos (cerca de 40) com ensino bilingue em 2020 não foi conseguida. O Governo manteve o projeto como prioritário nas Grandes Opções do Plano e o objetivo passou para 2021/2022.

"A pandemia levou a que, em abril, um conjunto de escolas de diferentes municípios, que já tinham prevista a sua inclusão no programa este ano letivo, tivesse necessidade de rever a sua participação. A meta dos 5% centra-se agora em 2021-2022", assume o Ministério da Educação, em resposta enviada ao JN. No ano passado, estavam abrangidos pelo programa cerca de 2400 alunos do Pré-Escolar ao 9.º ano e mais de 120 professores. Este ano, segundo os números provisórios do ME, há mais de 2900 alunos e quase o dobro dos docentes: mais de 230.