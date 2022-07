Quase triplicam os agrupamentos com manuais digitais

No próximo ano letivo, o número de alunos que deixa de usar livros em papel passa de 3700 para cerca de 12 mil.

No próximo ano letivo, cerca de 12 mil alunos vão levar para as aulas computador ou tablet em vez de livros em papel. Este ano letivo, 24 agrupamentos tinham turmas que estudavam com manuais digitais. No próximo ano, serão 66, revelou ao JN o Ministério da Educação.

O projeto-piloto de manuais digitais envolvia cerca de 190 turmas, 700 professores e 3700 alunos do 3.º ao 11.º ano. No próximo ano, revelou o ME, com base nas candidaturas feitas pelas escolas, serão mais 42 agrupamentos. E a estimativa é que o número de alunos chegue aos 12 mil.