Quase um quarto das notas atribuídas pelos colégios são 20's

Em 16 colégios, todos do Norte, mais de 40% das notas atribuídas são a classificação máxima no Secundário, Destes, apenas três surgem no topo do "ranking".

Os alunos de nota 20 têm os melhores resultados nos exames? Nem sempre. Pelo menos, é o que indicam os dados relativos às notas internas em 2022, revelados pelo ministério da Educação. Há colégios onde mais de metade das notas atribuídas são 20"s mas que ficam em 162.º ou em 142.º no ranking com médias de 12 nos exames.

De acordo com os dados, do total de notas atribuídas por colégios quase um quarto (23,11%) foram 20"s. Nos agrupamentos, a nota máxima correspondeu a 5,4% das classificações. Em 50 colégios (entre 101), mais de 20% das notas foram 20"s. Entre 478 secundárias, só em três essa percentagem foi superada.