Quatro casos suspeitos de hepatite aguda em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recebeu, até esta quarta-feira, a notificação de quatro casos suspeitos de hepatite aguda de etiologia desconhecida, avançou em comunicado

"As crianças, que têm entre sete meses e oito anos, apresentaram um quadro clínico de hepatite aguda, estando em curso a avaliação laboratorial complementar e a avaliação epidemiológica", explicou.

Os menores tiveram sintomas em abril e estiveram internados, sendo que nenhum deles apresentou "complicações graves".

Os quatro casos suspeitos foram identificados nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. No mesmo comunicado, a DGS revela que "todos testaram negativo para hepatite A, B e C e SARS-CoV-2".

Por fim, tendo em conta que a doença não tem ainda uma causa conhecida, a Direção-Geral da Saúde recomenda "o reforço de medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfícies".