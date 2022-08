Quatro distritos mantêm-se em estado de alerta de incêndio

Vila Real, Bragança, Braga e Viseu continuam em estado de alerta especial vermelho de incêndio. Na quinta-feira haverá uma reavaliação destes e outros estados de alerta. Proteção Civil prevê desagravamento do estado de alerta do dispositivo.

O comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, disse ao final da tarde desta quarta-feira, que quatro distritos mantêm-se em estado de alerta especial vermelho de incêndio. "Amanhã (quinta-feira), haverá uma reavaliação daquilo que será a continuidade ou não destes estados de alerta, assim como dos distritos a laranja e amarelo", informou.

O comandante avançou ainda que se tem verificado "uma descida no número de ignições" e que prevê "uma desgraduação" do nível de alerta na generalidade dos distritos, à exceção de Bragança e Guarda, onde "as condições para a progressão dos incêndios mantêm-se muito desfavoráveis" e, por isso, "sempre que for necessário haverá reforço de dispositivos".

As declarações foram feitas ao final desta tarde, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, onde a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, esteve reunida com membros de várias áreas governativas para avaliação das condições meteorológicas e do risco de incêndio.

Patrícia Gaspar alertou para o facto de "em muitos pontos do território continuarmos a ter condições para que pequenas ignições possam rapidamente dar origem a ocorrências de maior dimensão". "Temos algumas zonas do país, sobretudo ao nível das regiões do interior Norte e Centro onde ainda temos vários concelhos com risco elevado de incêndio. Temos, contudo, a zona do litoral e do sul com uma situação menos gravosa", salientou.

A secretária de Estado da Proteção Civil disse ainda que "não há necessidade de emitir nenhum tipo de alerta do ponto de vista político". "A situação vigente e prevista para os próximos dias está enquadrada nos instrumentos que estão ao dispor da Autoridade da Proteção Civil. Esta reavaliação é feita ao dia e se as previsões se mantiverem conforme hoje (quarta-feira) nos foi indicado é natural que haja um estado de desagravamento do estado de alerta especial do dispositivo", garantiu.