Quatro dos porcos à solta em Avidos já foram recolhidos

Já foram recolhidos quatro porcos que andavam à solta face à EN204 em Avidos, Famalicão. O JN contou a existência de pelo menos oito animais a vaguear pelas ruas.

O proprietário dos animais recusa-se a prendê-los, e por isso vagueiam pelas ruas, campos e jardins. Os vizinhos queixam-se dos dejetos deixados pelos porcos, da sujidade causada por remexerem no lixo e dos porcos causarem estragos nos jardins e nas hortas.

A situação arrasta-se há alguns anos, tal como relataram alguns vizinhos à reportagem do JN, no passado mês de agosto. Os mesmos garantiam ter alertado as entidades competentes.

Entretanto, na passada quinta-feira, elementos da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), da Autoridade Sanitária de Famalicão e da GNR estiveram no local mas apenas conseguiram recolher dois pequenos porcos. Perante o insucesso da ação devido às "condições do local", segundo diz a DGAV, foi agendada uma nova ação de recolha dos bichos para o passado sábado. Nesta altura, foram capturados quatro porcos tendo sido "calendarizadas novas datas sucessivas até conclusão das operações de captura e recolha dos animais".

" O processo de contraordenação que foi instaurado corre a sua tramitação, pelo que logo que concluída a instrução seguirá para decisão sobre as eventuais sanções a aplicar", refere a DGAV.