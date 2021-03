Quatro empresas interessados em concurso milionário para 20 radares

Alexandra Figueira Hoje às 10:40 Facebook

Quatro empresas candidataram-se à venda de radares para controlar a velocidade na estrada à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Uma quinta empresa consultou o caderno de encargos, mas disse não concordar com o valor-base indicado no programa. Agora, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) irá analisar as propostas. O objetivo é ter 20 novos radares de medição de velocidade instantânea (repartidos por 30 cabinas) e de dez radares de velocidade média (instalados em 20 cabinas). Está também prevista a contratação da manutenção e da operação do sistema Sincro.

A data-limite inicial para a apresentação de propostas era o final de janeiro, mas foi prorrogada um mês, a pedido de um dos interessados, esclareceu a ANSR. Terminado o prazo final, candidataram-se a Siemens Mobility, a Soltráfego, a Micotec e o consórcio Etralux-Etratraf. Já a Ena Portugal-Sistemas de Telecomunicações comunicou que não apresentaria uma proposta porque "o valor-base indicado no programa de concurso é inferior ao valor apurado na proposta da ENA Portugal".