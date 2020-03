Quatro farmácias encerradas devido a contágio

Hermana Cruz Hoje às 13:29 Facebook

Quatro farmácias tiveram que encerrar por se terem registado casos de infeção por Covid-19. Duas são do Porto, uma de Lisboa e outra de Aveiro.

Segundo a Associação Nacional de Farmácias (ANF), há quatro farmácias encerradas por se terem registado casos de infecção por COVID-19 em membros das suas equipas. Duas farmácias do distrito do Porto suspenderam a sua actividade no passado dia 12. Uma farmácia do distrito de Aveiro e outra do distrito de Lisboa fizeram-no na passada segunda-feira, dia 16, seguindo orientações dos delegados de Saúde.

"A rede de farmácias oferece sempre aos cidadãos alternativas de proximidade, mas estes casos reforçam a necessidade das medidas de proteccão das equipas que têm sido tomadas pelas farmácias", considera Nuno Flora, Secretário-Geral da ANF.

Tendo em conta os casos de contágios em trabalhores das farmácias, a ANF deixa uma série de recomendações. Por exemplo, pede aos cidadãos com sintomas suspeitos de COVID-19 que contactem primeiro a linha SNS2 e que os utentes organizem a ida às farmácias, antes de sair de casa, levando as receitas organizadas e uma lista de compras.

"Sempre que possível, devem contactar previamente a sua farmácia pelo respetivo telefone ou e-mail", recomenda ainda, pedindo que se respeite a distância dentro da farmácia. "Os portugueses têm sido de um grande civismo e assim deve continuar a ser, para garantirmos que a rede de farmácias continua em funcionamento pleno em todo o território», apela Nuno Flora.