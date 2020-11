Quatro infetados em festa de despedida de funcionária na sede do SEF

TRA Hoje às 13:01 Facebook

Um convívio na sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Oeiras reuniu, no mês passado, cerca de 20 funcionários. Quatros dos presentes ficaram infetados com covid-19. Direção Nacional já abriu inquérito interno.

Após o surgimento de quatro casos de covid-19 no edifício sede do SEF e a verificação de eventuais cadeias de contacto, a Direção Nacional do SEF tomou conhecimento de uma festa há cerca de duas semana que terá reunido algumas dezenas de funcionários daquele organismo. O convívio, que não foi autorizada, tinha como propósito a despedida de uma funcionária.

De imediato foi aberto "um processo de inquérito para averiguações, com vista ao apuramento dos factos ocorridos" e "eventuais responsabilidades disciplinares", explicou ao JN, fonte oficial do organismo, acrescentando que, "num universo de 1600 funcionários do Serviço, em Portugal Continental e Ilhas, 24 testaram positivo à covid-19".

A Direção Nacional frisa que, logo após o surgimento dos primeiros casos, o SEF implementou, de imediato, as medidas previstas no plano de contingência e todos os pisos do edifício sede foram desinfetados pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

Além de todas as regras já vigentes desde a declaração de emergência em matéria de proteção, higienização de espaços e distanciamento físico, bem como das demais instruções para contenção da propagação do vírus em contexto laboral, o SEF já implementou "medidas adicionais de controlo que passam por horários de trabalho desfasados e em regime de teletrabalho, bem como equipas em espelho".

A Direção Nacional sublinha ainda que tem vindo a manter a "distribuição frequente" de viseiras de proteção individual, kits de proteção individual, máscaras FFP2, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, doseadores e pulverizadores e solução antissética para desinfeção de mãos, em especial para os trabalhadores afetos ao atendimento e ao controlo de fronteiras. Este material de proteção foi, ainda, reforçado com a distribuição de equipamento de descontaminação e barreiras de proteção em policarbonato, colocadas nos locais de atendimento ao público.