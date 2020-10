Quatro menores foram diariamente vítimas de bullying no último ano

Alexandra Inácio - e Alexandre Panda Hoje às 08:45 Facebook

Durante o último ano letivo, quatro menores foram, em média, vítimas de bullying. As agressões físicas são as ofensas mais registadas pelos elementos do Programa Escola Segura da PSP, que lança, hoje, o Dia Mundial Contra o Bullying, uma campanha de sensibilização contra o fenómeno,

Apesar de o número de agressões ter vindo a baixar ao longo dos últimos anos, a taxa de ofensas corporais verificada no ano letivo 2019/2020 é ainda demasiado elevada para a PSP, que pretende "fazer crescer o sentimento de intolerância e de rejeição para com as práticas de bullying".

Sem contar os três meses de confinamento, em que as escolas estiveram fechadas, o Programa Escola Segura da PSP registou 900 casos de agressões. No ano letivo anterior foram mais 250. Já em relação a crimes de ameaças e injúrias, a PSP contabilizou 589 casos, enquanto em 2018/2019 tinham sido 721.