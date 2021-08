Quatro militares do Exército português destacados para o aeroporto de Cabul

JN Hoje às 19:11 Facebook

Quatro militares portugueses destacados pelo Ministério da Defesa Nacional estão a caminho de Cabul para se juntarem ao contingente espanhol no "esforço de retirada de cidadãos afegãos".

Os militares escolhidos já estiveram, este ano, em missão no Afeganistão e vão assegurar a proteção do Aeroporto Internacional Hamid Karzai.

"O Ministério da Defesa Nacional destacou quatro militares portugueses para apoiar o esforço de retirada de cidadãos afegãos. Estes militares, que estão a caminho de Cabul, serão integrados no contingente espanhol", referiu fonte do Ministério da Defesa à Lusa.

Segundo o jornal Expresso, os quatro militares a caminho da capital afegã pertenceram à 6.ª Força Nacional Destaca portuguesa no Afeganistão, que terminou em maio e que operava ao serviço da missão "Resolute Support" da NATO, sendo que o comandante da operação em questão, Marco Silva, integra o contingente.

O Expresso adianta ainda que Marco Silva, major de infantaria do Exército Português, foi condecorado com a Medalha "NATO Non Article 5 Afghanistan", devido ao "extraordinário contributo na luta contra o terrorismo, pela paz e segurança internacional".

De recordar que o Governo português já se tinha disponibilizado a receber 50 afegãos, número que, confirma agora, poderá ser superior.

Os refugiados em causa são "os cidadãos afegãos que colaboraram (por exemplo, como intérpretes) com a nossa força nacional destacada no Afeganistão, no quadro da NATO".

Além disso, Portugal acolherá ainda os afegãos "que colaboraram noutros enquadramentos da NATO e também com a União Europeia, designadamente no apoio à embaixada da União Europeia em Cabul e em projetos de cooperação para o desenvolvimento".

Na quarta-feira, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que já foram retirados os 20 cidadãos portugueses que exerciam funções na delegação da UE, na NATO e no aeroporto civil do Afeganistão.

"Concluiu-se, deste modo, a evacuação dos cidadãos portugueses que se encontravam, por razões de trabalho, no Afeganistão", anunciou o Ministério, num comunicado.