Quatro momentos no calendário até novo Orçamento

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira eleições legislativas para 30 de janeiro. Do anúncio à entrada em vigor do próximo Orçamento do Estado, há quatro momentos que deve registar no calendário: a dissolução do Parlamento, o prazo para entrega de listas pelos partidos, o dia das eleições e o processo de formação do novo governo. Nem todos, como a tomada de posse do próximo executivo, estão definidos na lei, por isso, o calendário ainda não está totalmente fechado.

