Quatro mortos e 192 casos de covid-19, a maioria em Lisboa

Quatro pessoas morrerem nas últimas 24 horas, vítimas de covid-19, em Portugal. Número de casos ascende a 55912, com 192 no mesmo período.

Segundo os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde, revelados esta terça-feira, com mais estes quatro mortos, Portugal contabiliza 1805 vítimas mortais do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março. O total de casos, acumulado desde março, ascende agora a 55912, tendo sido contabilizados mais 192 positivos no mesmo período.

Até agora conseguiram recuperar da doença 41021 pessoas, mais 141 em relação aos dados de segunda-feira. Há 325 pessoas hospitalizadas, mais quatro, e 41 em unidades de cuidados intensivos, menos três do que na segunda-feira.

Mais de 60% dos novos casos registaram-se na região de Lisboa, que contabilizou três das quatro vítimas mortais das últimas 24 horas.

As vítimas mortais são três homens, dois com mais de 70 anos e outro com mais de 80, e uma mulher da faixa etária entre os 70-79 anos. Três das vítimas residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e uma na Região Norte, a mais afetada no início da pandemia, e onde se registaram mais óbitos até ao momento - 846 num total de 20021 casos desde 2 de março (49 nas últimas 24 horas).

Com mais 116 casos (60,4%) do total nas últimas 24 horas, a RLVT é a que contabiliza mais infeções, com 28932 doentes contabilizados desde o início da pandemia e um total de 652 óbitos.

No Alentejo foram contados mais 11 casos, para um total de 898 (e os mesmos 22 óbitos), enquanto no Algarve se contabilizaram cinco novas infeções, elevando a soma para 1039 (17 vítimas mortais) desde o início da pandemia.

Nas ilhas, há mais dois casos nos Açores (204 no total, para 15 mortos) e um na Madeira, 141 no total, mantendo-se o arquipélago madeirense sem óbitos associados à covid-19.

Em termos globais, há 13086 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 47 do que na segunda-feira, e 33821 contactos em vigilância, menos 567 do que os registados no boletim anterior.

Ainda segundo os dados da DGS, a doença infetou mais 5610 mulheres (30761) do que homens (25151), mas é mais letal entre os varões: 910 óbitos do sexo masculino contra 895 femininos (menos 15), num total oficial de 1805 vítimas mortais associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.204 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (356).