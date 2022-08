Cinco mortos nas estradas portuguesas em 12 horas, dois em motas

Rita Salcedas com Mónica Ferreira e Sandra Freitas Hoje às 15:22, atualizado às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco pessoas morreram, este domingo, em acidentes de viação em Portugal, dois deles envolvendo motas.

Um motociclista de 32 anos morreu ao início da madrugada deste domingo, por volta da meia-noite, na saída da A4, em Penafiel, quando a mota onde seguia colidiu com um automóvel, da marca BMW. Além da vítima mortal, dois ocupantes do outro veículo envolvido no acidente ficaram feridos.

Uma colisão também entre uma mota e um automóvel, na zona de Azeitão, Setúbal, provocou outra vítima mortal e mais dois feridos, um deles em estado grave. O acidente aconteceu por volta do meio-dia deste domingo, na Estrada Nacional 379, a variante existente fora da localidade de Azeitão, mais precisamente "junto ao cruzamento com a Rua Sociedade Filarmónica Azeitonense", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Já cerca das 7.40 horas, dois jovens de 18 anos, um rapaz e uma rapariga, perderam a vida num despiste de carro no IC2 na zona de Alcoentre, no concelho de Azambuja. O sinistro ocorreu ao quilómetro 56,2 da via, que foi cortada nos dois sentidos entre Espinheira e Alcoentre.

Também na sequência de um despiste, muito perto da meia-noite, um jovem de 25 anos morreu na vila de Brito, em Guimarães. A vítima seguia com três amigos, que sofreram ferimentos ligeiros. O carro seguia no sentido das Taipas para o centro da vila de Brito, quando o jovem perdeu o controlo do carro. A viatura terá capotado e voltado a virar até parar na valeta. O óbito foi declarado no local.

Na passada terça-feira, dia 2 de agosto, quatro pessoas morreram em acidentes de viação em Portugal no espaço de dez horas.