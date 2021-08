Quatro novos concelhos em risco máximo

Hermana Cruz Hoje às 15:44 Facebook

Nos últimos 14 dias, diminuiu o número de concelhos com incidência cumulativa de casos de covid acima dos 480 por 100 mil habitantes. Passaram de 25 para 20. Mas há novos quatro concelhos no grupo de risco máximo.

Portugal tem 25 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos quatro do que na última sexta-feira.

Segundo os dados divulgados, esta sexta-feira, no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 218 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (mais nove).

Desses 218 concelhos, 25 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 29 de julho e 11 de agosto (menos cinco).

Mas acima do limiar máximo de mais de 960 casos por 100 mil habitantes, há quatro novos concelhos, além de Vila do Bispo, que e mantém no grupo de risco máximo com 1.360 casos: Albufeira (990), Boticas (1.502), Lagos (1.275) e Mourão (1.069).

Já Portimão (892 casos), Proença-a-Nova (511) e Sousel (508) passaram para o grupo inferior, referente aos concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes. Um grupo onde se incluem mais 17 concelhos: Aljezur (518), Almodôvar (931), Beja (927), Cuba (682), Esposende (770), Alpiarça (601), Arouca (631), Faro (634), Lagoa (686), Lisboa (540), Loulé (828), Ponte de Sor (579), Moura (720), Resende (609), Sines (627), Santa Marta de Penaguião (488) e Vila Pouca de Aguiar (498).

Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronovírus nos últimos 14 dias estão agora 11 concelhos, mais um do que na semana passada: Corvo (Açores), Alvaiázere, Figueira de Castelo Rodrigo, Lajes das Flores (Açores), Marvão, Mêda, Penedono, Madalena (Açores), Sertã, S. Roque do Pico (Açores) e Santa Cruz das Flores (Açores).

Há ainda 27 concelhos com com incidência cumulativa entre os 20 e os 59,9 casos por 100 mil habitantes: Alfândega da Fé, Avis, Belmonte, Constança, Crato, Arganil, Armamar, Calheta, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Golegã, Lajes do Pico, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mora, Oleiros, Pedrógão Grande, Nisa, Pinhel, Sernancelhe, Tarouca, Vila da Praia da Vitória, S. João da Pesqueira, Trancoso, Vimioso e Vinhais.