Quatro novos contratos da rede Siresp já estão em vigor

O Tribunal de Contas já concedeu visto aos quatro primeiros contratos para a operação e manutenção do Siresp até 2028. Segundo informou esta quarta-feira a Siresp SA, inicia-se agora "a fase de transição" em que os atuais e os futuros prestadores de serviços ficam a operar. Os restantes três contratos ainda aguardam visto.

Os novos contratos para operação e manutenção do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp) até 2028 entraram em vigor esta quarta-feira. "Tendo recebido o visto do Tribunal de Contas no dia 27 de fevereiro, os adjudicatários foram ontem notificados do início da execução dos respetivos contratos", informou a Siresp SA, a empresa pública responsável pelo concurso público.

O concurso público registou 13 candidaturas consubstanciadas em 16 propostas. Ao todo são sete lotes, dos quais quatro obtiveram visto e três ainda aguardam a pronúncia do Tribunal de Contas. Assim, tem visto prévio favorável a adjudicação dos serviços de manutenção da rede TETRA à Motorola, a adjudicação dos serviços de transmissão por circuitos terrestres e dos serviços de redundância à NOS, e a adjudicação dos serviços de fornecimento de energia à Moreme.

Segundo a Siresp SA, os sete contratos "preveem uma redução de cerca de 15% do valor definido pelo Estado para o concurso, materializando uma poupança agregada de aproximadamente 11 milhões de euros". O concurso público foi lançado por 75 milhões de euros, valor com IVA, e adjudicado por 64 milhões de euros. A aprovação do Tribunal de Contas permite "iniciar agora o processo de reversão e transição de serviços entre os atuais e os futuros prestadores de serviços", acrescenta a empresa pública.

Recorde-se que, tal como o JN informou, os últimos contratos do concurso público só foram enviados para o Tribunal de Contas a poucos dias do final da vigência dos contratos anteriores, que era até 31 de dezembro do ano passado. No entanto, ainda faltava a pronúncia do Tribunal de Contas para que os novos contratos entrassem em vigor.

A demora na elaboração do concurso público por parte da Siresp SA obrigou esta empresa a prolongar os contratos de serviços com os operadores anteriores até à entrada dos novos operadores e conclusão da fase de transição na qual ambos ficam a operar.

O processo de transição representa uma despesa adicional de 1,2 milhões de euros por mês para assegurar o funcionamento da rede até que os novos operadores comecem a assegurar o serviço de forma autónoma, ou seja, sem o apoio dos operadores antigos que se mantêm nesta fase de transição que hoje inicia. "Assim, serão pagos 3,7 milhões de euros se o período de transição for até 90 dias e 7,4 milhões se for até 180 dias", informou a Siresp SA, em resposta ao JN, no início de fevereiro.

A demora na entrada dos novos operadores implica que os serviços prestados no âmbito do concurso público não terminem em 31 de dezembro de 2027, como previsto, mas antes que se prolonguem até 2028, dado que os novos operadores também não começaram a prestar o serviço a 1 de janeiro de 2023, como previsto.