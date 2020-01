Quatro pedidos por dia de emigrantes que querem voltar

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:05 Facebook

O programa "Regressar", que ajuda a voltar a Portugal emigrantes que saíram do país até 2015, recebeu 629 candidaturas desde que foi lançado há seis meses - o que dá uma média de quase quatro pedidos por dia.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as candidaturas recebidas entre 22 de julho de 2019 e 1 de janeiro de 2020 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) abrangem um total de 1308 pessoas - ou seja, há 679 membros dos agregados familiares abrangidos pelos pedidos. Estão aprovadas 271 candidaturas e 213 já estão a receber os apoios financeiros.

De acordo com o IEFP, cerca de 69% das candidaturas são relativas a pessoas que saíram do país entre 2011 e 2015, "o que significa que a larga maioria dos candidatos são pessoas que emigraram na sequência da crise global". A "esmagadora maioria" tem idades entre os 25 e os 44 anos e perto de 45% "têm qualificações ao nível do Ensino Superior".