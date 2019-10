Quatro pontes e outros tantos fins de semana prolongados em 2020

Hoje às 09:17 Facebook

O próximo ano será menos generoso em pontes e fins de semana prolongados do que 2019.

Em 2020, os trabalhadores podem contar com quatro pontes (incluindo a do Carnaval) e três fins de semana compridos. Para quem trabalha no Porto ou em Lisboa, o calendário não ajuda: o dia de S. João calha a uma quarta-feira e o de Santo António será um sábado; o São Pedro é uma segunda.

O mês mais generoso para escapadelas será o último. Dezembro arranca logo com duas pontes: o dia 1 e o dia 8 caem a uma terça-feira. Com um dia de férias apenas, é possível gozar uma pausa de quatro dias em qualquer uma dessas semanas. Duas semanas depois, o dia de Natal será uma sexta-feira - um dos fins de semana compridos, a ajudar quem passa as festas na terra de origem ou quer prolongar as celebrações natalícias mais dois dias.

