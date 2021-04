R.N.C. Hoje às 12:07 Facebook

O número de vacinados continua a aumentar, mas enquanto houver pandemia, a época balnear não deixará de ter regras e cuidados para impedir a transmissão do vírus. No segundo verão, em que a covid-19 é uma realidade, as praias portuguesas começam a preparar-se para o calor e os banhistas.