Quebra acentuada de infetados num dia com mais 87 mortos

Portugal registou este domingo 3834 novos casos e 87 mortes por covid-19. No total, mais de 322474 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus e 4963 morreram. Nas últimas 24 horas, mais 2852 recuperaram da doença.

Depois de, no passado domingo, ter contabilizado 4093 infetados, Portugal registou uma descida ligeira: nas últimas 24 horas foram registados 3834 casos positivos de covid-19. De sublinhar, contudo, que, face aos dados epidemiológicos disponibilizados este sábado - quando se registaram mais 6087 infetados - a quebra foi bastante acentuada.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de que morreram mais 87 infetados, elevando o número total de mortes para 4963. É o segundo pior dia em número de mortos, igualando os dados de 28 de novembro, ambos apenas superados pelos 91 óbitos do dia 16 do mês passado, o mais negro em termos de mortos (1998 no total) e de casos (156782, mais de metade do total de infeções registadas à data).

De acordo com o mesmo documento, recuperaram 2852 doentes, elevando para 243055 o total de pessoas que superou a doença. Contas feitas, há 74456 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 895 do que no sábado.

Entre as 87 vítimas mortais, 63, a esmagadora maioria (77%), tinha mais de anos (30 homens e 33 mulheres). Na faixa etária imediatamente anterior, 70-79 anos, morreram 14 pessoas, 10 homens e quatro mulheres, enquanto no escalão dos 60-69 anos pereceram seis pessoas, quatro homens e duas mulheres.

Como vem sendo hábito as mortes noutras faixas etárias são poucas, mas quase diárias. Morreram três homens com menos de 60 anos e uma mulher com menos de 50, a lembrar que a doença, embora em menor escala, também mata entre os menos envelhecidos.

O número de doentes internados voltou a aumentar, são mais 39 em relação a sábado, para um total de 3268. No entanto, há menos três pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, sendo agora 514 os doentes considerados mais graves.

Como vem sendo habitual, a região Norte é a que apresenta maior aumento de casos de infeção: 2258. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 773 novos contágios. Na região Centro há mais 500, no Alentejo 215 e no Algarve 62. O arquipélago dos Açores regista 22 novos casos e o da Madeira mais quatro.