Queda de temperaturas e céu nublado marcam despedida da primavera

Aguaceiros no norte do país, em especial no Minho, e uma pequena descida de temperatura generalizada são as previsões do estado do tempo para esta segunda-feira, último dia da primavera.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no continente, períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul durante a tarde, e aguaceiros, em geral fracos, nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, mais frequentes no Minho.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de oeste/noroeste, soprando por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas do Centro e Sul, e pequena descida de temperatura. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 28 (em Faro).

Três concelhos de Faro em perigo máximo de incêndio

Os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam hoje um perigo máximo de incêndio devido à previsão de tempo quente. O IPMA colocou também mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Bragança em perigo muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.