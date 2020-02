Queixa contra Rui Rio por ignorar moção sobre eutanásia

Nuno Miguel Ropio Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma queixa contra Rui Rio e deputados sociais-democratas deu entrada no Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD, por incumprimento das orientações da moção sobre eutanásia aprovada no congresso de Viana do Castelo, que obrigam o PSD a fazer "todas as diligências políticas, institucionais e legislativas" com vista à realização de um referendo.

O autor da participação recorreu ao tribunal do partido na sequência da liberdade de voto que foi concedida ao grupo parlamentar na votação dos projetos de lei sobre eutanásia, aprovados quinta-feira no Parlamento.

"O presidente [Rio] e os deputados que votaram a favor estão a ir contra uma decisão do partido tomada em congresso, que solicita um referendo. Acredito que a justiça dentro do partido existe", defendeu, ao JN, Leonel Fernandes, enfermeiro e militante de Braga, cujo objetivo é que o grupo venha a ser alvo de uma sanção da Jurisdição.