Queixa de familiares contra armador por negligenciar ajuda a tripulantes com covid

Participação entrou esta quarta-feira na capitania e seguirá para o Ministério Público. Um dos doentes em estado grave.

Familiares de um dos tripulantes infetados com covid-19 no "Princesa Santa Joana" - o navio pesqueiro de Aveiro que estava ao largo do Canadá e teve de atracar no porto de St. John"s para evacuar um dos doentes em estado muito grave - apresentou, esta quarta-feira, na Polícia Marítima, uma denúncia pelo que consideram ter sido "negligência na prestação de cuidados a tempo". A queixa visa a empresa proprietária da embarcação, a António Conde & Cª Lda., e, por conseguinte, o armador, José Taveira da Mota, e também o capitão.