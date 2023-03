Queixas contra o SEF sempre a subir na Provedoria de Justiça

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, recebeu 3254 queixas sobre o SEF, nos últimos três anos. Só no ano passado, segundo fonte oficial da Provedora adiantou ao JN, foram 1206, superando as 1085 queixas apresentadas em 2020, quando começou a pandemia. A crise pandémica tem sido o motivo adiantado pelo SEF para o aumento das pendências, número que começou a crescer após o encerramento de serviços, motivando, consequentemente, um atraso nos atendimentos, que até agora não foi recuperado.



Em 2022, as queixas que chegaram a Maria Lúcia Amaral sobre o SEF representaram 9% do total de reclamações que a provedora recebeu. No ano anterior, tinham sido 963 (6% do total) e, em 2020, 1085 (7%). Devido ao número crescente, fonte oficial da Provedora de Justiça adiantou que a mesma encetou, recentemente, "um processo de diálogo mais estruturado com a direção do SEF, com vista a dar conta do teor das queixas recebidas e perceber as soluções que estão a ser ponderadas, em particular para dar resposta aos atrasos na emissão e revalidação de autorizações de residência".

Recorde-se que, recentemente, o SEF anunciou que está a preparar um novo modelo de interação com os migrantes, de forma a recuperar os milhares de pendências existentes nos processos de autorização de residência. Atualmente, há cerca de 290 mil imigrantes que entregaram manifestações de interesse em 2021 e em 2022 e que ainda aguardam por uma vaga.